“سنصيدكم مثل البط”.. كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا بمدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لقنصها جنديًا إسرائيليًا جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقالت في حسابها على “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة”.

وفي “الفيديو” سمع صوت مقاتل لكتائب القسام يقول: “بنقول لجيش العدو الصهيوني وجنوده، حنصيدكم زي ما بنصيد البط. وحتكون غزة مقبرة إلكم”.

وأهدى المقاتل القسامي عملية قنص الجندي الإسرائيلي إلى “المقاومة اليمنية وإلى زعيمها عبد الملك الحوثي”.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد القتلى في صفوفه، جراء حرب غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ 587، منهم 247 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.