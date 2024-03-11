في أول أيام رمضان.. وفاة طفلين بسبب سوء التغذية بمستشفى شمالي غزة

توفي طفلان فلسطينيان، الاثنين، بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات الطبية في شمالي قطاع غزة، مما يرفع عدد ضحايا الجوع في القطاع إلى 27 مع أول أيام شهر رمضان.

وقال سامر لبد، طبيب الأطفال بوحدة العناية المكثفة بمستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا (شمال)، إنه “في أول أيام شهر رمضان توفي طفلان نتيجة سوء التغذية بالمستشفى”.

وأضاف الطبيب لبد، في تصريح لوكالة الأناضول، أن ما حدث جاء “نتيجة تعنت الاحتلال ومنعه دخول المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى شمالي القطاع”.

وتابع “يحدث سوء التغذية نتيجة نقص الموارد الغذائية لدى الأطفال كالحليب الأساسي للأطفال الخدج والرضع”.

وحذر من أن “استمرار الحال وفق الظروف الحالية سيؤدي إلى كارثة طبية ينتج عنها موت العديد من الأطفال في المستقبل بسبب سوء التغذية”.

وناشد الطبيب المؤسسات الدولية والصليب الأحمر العمل على إدخال عاجل للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية لسكان شمال غزة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 27، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها صباح الاثنين “استشهاد 25 جراء سوء التغذية والجفاف”.