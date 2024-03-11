لأول مرة منذ 1967.. الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على سور محاذ للمسجد الأقصى (صور)

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط.

وقالت محافظة القدس “في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول حركة “فتح” في البلدة القديمة ناصر قوس، قوله إن الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المسجد الأقصى للصلاة.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وأصدرت عشرات من أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، لمنعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

ويأتي باب الأسباط الواقع في سور البلدة القديمة في المرتبة الثانية من ناحية الجهد العمراني الواضح في واجهته بعد باب العامود، كما أنه أحد الأبواب الرئيسية لدخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، وخاصة إلى المسجد الأقصى.

وتعاظمت مكانة الباب بعد أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة، أحد أبواب الأقصى في الجهة الغربية، في وجه الفلسطينيين بعد احتلال المدينة عام 1967.

اقتحام للأقصى في رمضان

من جهة أخرى، أشارت محافظة القدس إلى أن “275 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي” في اليوم الأول من شهر رمضان.

ومساء الأحد، منعت الشرطة الإسرائيلية مئات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أولى ليالي شهر رمضان المبارك، حسب شهود عيان.

ويتوافد عشرات الآلاف من المصلين يوميا إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لأداء الصلوات، ولكن القيود الإسرائيلية تثير مخاوف من رمضان مختلف هذا العام.