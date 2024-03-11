نحلت أجسامهم ولا يتوقف عملهم.. 2000 كادر صحي من دون وجبات سحور وإفطار شمالي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2000 كادر صحي في شمال قطاع غزة سيبدؤون شهر رمضان دون وجبات سحور أو إفطار.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: “الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه”.

وأضاف أن “الطواقم الطبية شمال غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام”.

وتابع: “أكثر من 2000 كادر صحي شمال غزة سيبدؤون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار”.

وطالب المؤسسات الدولية والإغاثية “بتوفير وجبات طعام جاهزة لتمكين الطواقم الطبية من ممارسة عملها”.

ويأتي شهر رمضان هذا العام، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط مساع عربية ودولية لإقرار وقف إطلاق نار في أقرب وقت.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.