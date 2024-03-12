العدوان على غزة يحضر بقوة في حفل توزيع جوائز الأوسكار (فيديو)

تجمع متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيين أمام مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء الأحد، للمطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية شعارات مثل “فلسطين حرة” و”وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

وبينما توقفت حركة المرور بسبب التظاهرة أمام المسرح، اتخذت الشرطة إجراءات أمنية في محيط المسرح.

نجوم من هوليود يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

وحضر إلى القاعة بعض الممثلين بينهم مشاهير من هوليوود مثل رامي يوسف ومارك روفالو وبيلي إيليش، وهم يحملون دبابيس حمراء ترمز إلى المطالبة بـ”وقف إطلاق النار في غزة”.

وقبيل بدء حفل توزيع الجوائز قال يوسف: “ندعو إلى السلام والعدالة الدائمة للشعب الفلسطيني. هذه في الواقع رسالة عالمية، توقفوا عن قتل الأطفال”.

في #أمريكا.. متظاهرون يحتجون على إقامة حفل #الأوسكار أثناء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غـ.ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KWO1DlmTNR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2024

وأشار يوسف إلى أن عددا من نجوم هوليوود دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة من خلال منصة تضم العديد من ممثلي هوليوود المشهورين، معربا عن أمله في وقف إطلاق النار.

وقال يوسف إن الإدارة الأمريكية بدأت بالتفكير في وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى دعوة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لوقف إطلاق النار، وتساءل حول تصريحاتها قائلا: “لماذا لا يكون الوقت المناسب لذلك الآن؟”.

وأضاف يوسف أن العديد من الممثلين وجهوا دعوة رمزية لوقف إطلاق النار في غزة هذه الليلة، من خلال دبابيس حمراء على ثنيات صدورهم.​​​​​​​

وقال الممثل مارك روفالو إن التظاهرات المنددة بالحرب على غزة “أوقفت حفل توزيع جوائز الأوسكار” بينما كان يهرع على السجادة الحمراء بمسرح دولبي.

وعلا صوته وهو يقول “الإنسانية تنتصر”.