فلسطين

العدوان على غزة يحضر بقوة في حفل توزيع جوائز الأوسكار (فيديو)

"الإنسانية تنتصر" مارك روفالو يرد على تظاهرة لدعم غزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار
الممثل مارك روفالو يرتدي دبوس لدعم وقف إطلاق النار في غزة خلال حضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار (رويترز)
12/3/2024-|آخر تحديث: 12/3/202412:45 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تجمع متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيين أمام مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء الأحد، للمطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية شعارات مثل “فلسطين حرة” و”وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبينما توقفت حركة المرور بسبب التظاهرة أمام المسرح، اتخذت الشرطة إجراءات أمنية في محيط المسرح.

نجوم من هوليود يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

وحضر إلى القاعة بعض الممثلين بينهم مشاهير من هوليوود مثل رامي يوسف ومارك روفالو وبيلي إيليش، وهم يحملون دبابيس حمراء ترمز إلى المطالبة بـ”وقف إطلاق النار في غزة”.

وقبيل بدء حفل توزيع الجوائز قال يوسف: “ندعو إلى السلام والعدالة الدائمة للشعب الفلسطيني. هذه في الواقع رسالة عالمية، توقفوا عن قتل الأطفال”.

وأشار يوسف إلى أن عددا من نجوم هوليوود دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة من خلال منصة تضم العديد من ممثلي هوليوود المشهورين، معربا عن أمله في وقف إطلاق النار.

وقال يوسف إن الإدارة الأمريكية بدأت بالتفكير في وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى دعوة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لوقف إطلاق النار، وتساءل حول تصريحاتها قائلا: “لماذا لا يكون الوقت المناسب لذلك الآن؟”.

وأضاف يوسف أن العديد من الممثلين وجهوا دعوة رمزية لوقف إطلاق النار في غزة هذه الليلة، من خلال دبابيس حمراء على ثنيات صدورهم.​​​​​​​

وقال الممثل مارك روفالو إن التظاهرات المنددة بالحرب على غزة “أوقفت حفل توزيع جوائز الأوسكار” بينما كان يهرع على السجادة الحمراء بمسرح دولبي.

وعلا صوته وهو يقول “الإنسانية تنتصر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات