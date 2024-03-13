أردوغان: تركيا أبدت رد الفعل الأكثر حدة تجاه الحرب على غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا من الدول التي قدمت الدعم الأكبر لفلسطين، وأبدت رد الفعل الأكثر حدة تجاه إسرائيل منذ اليوم الأول للهجمات على قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته، الأربعاء، في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بولاية ماردين جنوبي البلاد.

وأوضح أردوغان أن “الإخوة الفلسطينيين والمظلومين في غزة يشهدون دائمًا على دعم تركيا لقضيتهم”.

وأشار إلى أن العالم الإسلامي استقبل شهر رمضان المبارك بحزن نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ولفت إلى أن تركيا أرسلت عبر الطائرات والسفن، أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لإيصالها إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية.