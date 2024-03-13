بالمجان وكزائرين.. بدء استقبال طلبة غزة في جامعات الضفة

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، الأربعاء، البدء في تطبيق خطتها لاستئناف طلبة قطاع غزة مسيرتهم التعليمية في جامعات الضفة الغربية كطلبة زائرين وبالمجان.

وقالت الوزارة، في بيان إنه وبعد الاجتماع مع عدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي في غزة، وبعد موافقة معظم رؤساء الجامعات بالضفة على خطة الوزارة بشأن استئناف مسيرة التعليم العالي لطلبة غزة، تم الإعلان عن البدء في استقبال طلبة قطاع غزة وتسجيلهم.

وأوضحت أنه تمت مراعاة عدد من الأسس لتسجيل طلبة قطاع غزة كطلبة زائرين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الالتحاق سيكون مجانا، وأنها تتواصل مع المانحين من أجل توفير الدعم المالي واللوجستي لتنفيذ خطتها.

وأكدت أن المساقات العملية والتطبيقية والسريرية، فسيتم العمل على إيجاد البدائل وفقا للظروف الموضوعية والإمكانيات التي سيتم توفيرها، والعمل على الاستفادة من كل البنى التحتية الموجودة في غرة.

وذكرت الوزارة، أن مؤسسات التعليم العالي في غزة، تعمل على توفير كل بيانات الطلبة وتزويد المؤسسات التعليمية في المحافظات الشمالية بها من خلال عمداء ومديري التسجيل.

ولفتت إلى مراعاة وجود التفاوت في الخطط الدراسية المُعتمدة للبرنامج، لذلك يتم العمل على مراعاة تزويد الطلبة بالكفايات الرئيسية التي تجمع بين خطة الجامعة الأم، وخطة الجامعة التي استضافت الطالب الزائر.

ودمر الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، 100 مدرسة وجامعة كليا و295 مدرسة وجامعة جزئيا، بالإضافة إلى تدمير 142 مقرا حكوميا، بحسب حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية.