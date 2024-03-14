حكومة غزة تعلّق على مزاعم إعدام مخاتير عائلات على يد الأجهزة الأمنية

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في شمال غزة ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” (الإسرائيلية) وتناقلته عدد من وسائل الإعلام، حول مزاعم بإعدام مخاتير عائلات على يد الأجهزة الأمنية في غزة.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب، الخميس، إن نشر مثل هذه المزاعم “يأتي في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لزعزعة جبهتنا الداخلية وإحداث فوضى”.

وأكد أن الأجهزة الأمنية “تؤدي واجبها وفق القانون، وتربطها بجميع عائلات شعبنا علاقة متينة أساسها الاحتكام للقانون والود والاحترام المتبادل”.

وتناقلت مواقع إسرائيلية “ووسائل الإعلام ذات الأجندة المشبوهة”، وفقًا للمكتب الإعلامي أنباء أفادت بإعدام شيخ إحدى العشائر، في محكمة الأسرة بمدينة غزة.

خطة إسرائيلية

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عما قالت إنها خطة جيش الاحتلال لما بعد الحرب في غزة، التي تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر.

وكشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، في فبراير/شباط الماضي، عن اتصال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببعض العشائر والعائلات في قطاع غزة بهدف تشكيل إدارات جزئية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف حمدان “حاول أن يتصل ببعض العائلات والعشائر لتشكيل إدارات جزئية فلم ينجح في ذلك، ورفض الجميع التجاوب معه”.

وتابع “حاولت الإدارة الأمريكية أن تدعم جهوده بالدعوة إلى عقد لقاء يضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية لبحث اليوم التالي في غزة، وأيضًا اعتذر الجميع عن ذلك، وفشلت الإدارة الأمريكية في إجراء هذا الترتيب”.