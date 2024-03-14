فلسطين

على ارتفاع شاهق.. طفل فلسطيني يتسلق أسلاك الكهرباء للوصول إلى طائرته الورقية (فيديو)

طفل يتعلق على أسلاك الكهرباء المقطوعة لتحرير طائرة ورقية
لحظة تمسك الطفل بأسلاك الكهرباء على ارتفاع عالٍ ووصوله إلى طائرته الورقية (مواقع التواصل)
14/3/2024-|آخر تحديث: 14/3/202409:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثق ناشط فلسطيني، صعود طفل على أسلاك التيار الكهربائي في غزة للوصول إلى طائرته الورقية بعد أن علقت بها.

وتظهر المشاهد تمسك الطفل بأسلاك الكهرباء على ارتفاع عالٍ ووصوله إلى طائرته الورقية.

ولم يتأثر الطفل بملامسته لأسلاك الكهرباء إذ إن الاحتلال يفرض على غزة حصارا يمنع أهلها من تشغيل الكهرباء في القطاع.

وعلق ناشطون على مواقع التواصل على التسجيل المتداول، ورأوا أن “من لم يترك طائرته الورقية وصعد إلى مكان خطر ليأتي بها، لن يترك أرضه”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر