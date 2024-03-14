على ارتفاع شاهق.. طفل فلسطيني يتسلق أسلاك الكهرباء للوصول إلى طائرته الورقية (فيديو)

وثق ناشط فلسطيني، صعود طفل على على أسلاك التيار الكهربائي في غزة للوصول إلى طائرته الورقية بعد أن علقت بها.

وتظهر المشاهد تمسك الطفل بأسلاك الكهرباء على ارتفاع عالٍ ووصوله إلى طائرته الورقية.

ولم يتأثر الطفل بملامسته لأسلاك الكهرباء، حيث أن الاحتلال يفرض على غزة حصارا يمنع أهلها من تشغيل الكهرباء في القطاع.

وعلق ناشطون على مواقع التواصل على التسجيل المتداول، ورأوا أن “من لم يترك طائرته الورقية وصعد إلى مكان خطر ليأتي بها، لن يترك أرضه”.

وبدكم تهزموا هذا الشعب!! الله ناصرهم من فوق سبع سماوات وما بيقدر عليهم أحد إلا بإذن الله تعالى ده معرض نفسه للموت عشان طائرة ورقية ممكن يسوي غيرها "إن فيها قوماً جبارين"#طوفان_الأقصى #غزة_العزة https://t.co/jYTyFp3Jlv — 🇵🇸 MZ🔻 (@memozo29) March 13, 2024

من كان مستعدا للموت من اجل طائره ورقيه فما بالك من اجل الله و الوطن pic.twitter.com/Mw7XELdENb — Asem Awni (@AsemAwni1970) March 13, 2024

طفل من أطفال غزة يتسلق حبال الكهرباء ليستعيد طائرته الورقية.

طفل مثل هذا كيف تريد اخذ أرضه وهو يعرِّض نفسه لمثل هذا الموقف لأجل طائرة ورقية !!!!!!! pic.twitter.com/lAH5ZiplnX — Mohammad khaldon (@MD_khaldon) March 13, 2024