مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر: إسرائيل تخوض حربا ضد الأونروا في غزة (فيديو)

أكد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوض حربا ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن حربها الشاملة ضد الحياة في قطاع غزة، معبرين عن إدانتهم لقصف جيش الاحتلال لأكبر مستودعات الأونروا في مدينة رفح.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة أن إسرائيل “لا تحترم القانون الدولي ولا المؤسسات الأممية والدولية العاملة في قطاع غزة”، مرجعين ذلك إلى “الغطاء الأمريكي الواسع لكل عمليات القتل والإبادة” الإسرائيلية للفلسطينيين.

وشدد مشاركون على ضرورة توفير دعم عربي قوي للمقاومة والشعب الفلسطيني وليس “دعم على استحياء وكأنهم وسطاء وليسوا منتمين لهذا المجتمع الفلسطيني”.

واستهدفت طائرات الاحتلال مركزا لتوزيع المساعدات تابع لوكالة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد موظف وإصابة العشرات.