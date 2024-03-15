مقتل شرطي إسرائيلي بعملية طعن في النقب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل أحد أفراد الشرطة بعملية طعن على مفرق بيت كاما في النقب.

وقال في بيان إن أوري مويال (51 عامًا)، من ديمونا، الذي يشغل منصب رئيس عمال في قسم التكنولوجيا والصيانة في قسم شرطة ناحال، قتل بهجوم على مفترق بيت كاما.

وشرطة ناحال هي إحدى وحدات شرطة حرس الحدود التابعة للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة إسرائيليين (أحدهما مويال)، بعملية طعن في منطقة النقب (جنوب) جرى “تحييد” منفذها، بحسب مصادر إسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: “ورد بلاغ عن وقوع عملية طعن على مفرق بيت كاما، وتم تحييد المنفذ على الفور”.

ويتفاقم التوتر في الأراضي المحتلة على خلفية تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي من حدة عنفه ضده الفلسطينيين، واقتحاماته للمدن والمخيمات في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية.