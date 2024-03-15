فلسطين

“هذا أقصانا وما رح أرجع”.. مسنّة فلسطينية تتحدى الاحتلال بعد منعها من دخول الأقصى (فيديو)

فلسطينيون أمام حاجز قلنديا
فلسطينيون أمام حاجز قلنديا في الضفة الغربية يحاولون الذهاب للمسجد الأقصى (الفرنسية)
15/3/2024-|آخر تحديث: 15/3/202411:17 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت مسنة فلسطينية عن وضع سلطات الاحتلال عقبات أمامها وعدد من المصلين والمصليات، ومنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، الجمعة.

وقالت في “فيديو” متداول على مواقع التواصل، قبل صلاة الجمعة، إنها لن تفارق حاجز قلنديا في الضفة الغربية، قبل أن تدخل.

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وأوضحت: “لو بظلني للمغرب وبفطر على الحاجز لازم أفوت”.

ولوحت بهويتها المدنية الفلسطينية، وقالت “إحنا مواطنين جايين نصلي، كل مرة بنيجي وبرجعونا”، لافتة إلى أنه تم إرجاعها 4 مرات، متسائلة “شو يعني مخربين إحنا؟”.

وقالت “إحنا بدنا نصلي. هذا أقصانا”.

وأشارت إلى أن الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى بدعوى عدم وجود بطاقة ممغنطة، أو تصريح دخول.

وبيّنت أن السلطات الإسرائيلية ترفض إعطاء التصاريح، ولا تسمح لأحد بالدخول.

وبيّنت كذلك أن قوات الاحتلال تتحجج بالحرب على غزة، وختمت بقولها “حسبنا الله عليكي يا دولة إسرائيل”.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلقت الشرطة الحواجز جميعها حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينيًا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر