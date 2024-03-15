“هذا أقصانا وما رح أرجع”.. مسنّة فلسطينية تتحدى الاحتلال بعد منعها من دخول الأقصى (فيديو)

كشفت مسنة فلسطينية عن وضع سلطات الاحتلال عقبات أمامها وعدد من المصليين والمصليات ومنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، الجمعة.

وقالت في فيديو متداول على مواقع التواصل، قبل صلاة الجمعة، إنها لن تفارق حاجز قلنديا في الضفة الغربية، قبل أن تدخل.

وأوضحت: “لو بضلني للمغرب وبفطر على الحاجز لازم أفوت”.

ولوحت بهويتها المدنية الفلسطينية، وقالت “إحنا مواطنين جايين نصلي، كل مرة بنيجي وبرجعونا”، لافتة إلى أنه تم إرجاعها 4 مرات، متسائلة “شو يعني مخربين إحنا؟”.

وقالت “إحنا بدنا نصلي. هذا أقصانا”.

“هذا أقصانا وما رح أرجع إلا أصلي فيه”.. مسنّة فلسـ.ـطينية تتحدى الاحتلال بعد منعها من دخول #المسجد_الأقصى لصلاة الجمعة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/m7axEsyWMd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2024

وأشارت إلى أن الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى بدعوى عدم وجود بطاقة ممغنطة أو تصريح دخول.

وبينت أن السلطات الإسرائيلية ترفض إعطاء التصاريح ولا تسمح لأحد بالدخول.

وبينت أن قوات الاحتلال تتحجج بالحرب على غزة، وختمت بقولها “حسبنا الله عليكي يا دولة إسرائيل”.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أغلقت الشرطة جميع الحواجز حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.