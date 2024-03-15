هل يجوز أن يفطر من لم يجد الطعام من أهل غزة في رمضان؟ القره داغي يجيب (فيديو)

علّق رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، على تسجيل مصور لأحد أبناء قطاع غزة وهو يشكو قلة الطعام والشراب، ويطالب بالإفتاء لهم بالإفطار خلال شهر رمضان.

وقال الرجل في مقطع “الفيديو”: “برمضان والله إحنا بدنا مفتي يفتيلنا يقول إلنا افطروا في رمضان إفتاء علني”.

وتابع “لأنه لا في سحور ولا فطور، بدنا مفتي يشرع لنا يا شعب غزة، اشربوا مي في النهار لأنه مفيش قوت للأكل والشرب”.

وقال القره داغي في لقاء مع برنامج أيام الله على شاشة الجزيرة مباشر، الخميس: “العدو دخل واحتل هذه الأرض، وأهل غزة كلهم في مرحلة الجهاد شرعًا، وبالتالي يجوز لهم من لم يستطع أن يصوم أن يفطروا”.

لا يجدون السحور ولا الفطور.. فهل يجوز أن يفطر أهل غـ.ـزة في رمضان؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MCXVOKXD42 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2024

وأضاف “بسبب الجهاد، قال علماؤنا السابقين شيئًا، وهو بالإضافة إلى السفر والمرض، هناك سبب آخر في جواز الفطر وهو الحرب”.

وقال مشيرًا إلى أهالي غزة “يجوز لهم أن يفطروا ما دام لا يجدون الفطور أو السحور، ويقضي من يفطر عند عودة الأمن والأمان”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية.