أبرز محطات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ عام 1948

قد يؤدي الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الخطوط الحمراء في الحرب على غزة إلى مواجهة محتملة بينهما، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تقيد المساعدات العسكرية إذا مضت إسرائيل قدما في هجوم بري على جنوب القطاع.

والولايات المتحدة حليف قوي لإسرائيل منذ إعلان قيامها عام 1948، إذ كان الرئيس الأمريكي هاري ترومان أول زعيم عالمي يعترف بإسرائيل فور تأسيسها.

لكن هذه العلاقات القوية عادة بين البلدين شابتها توترات من حين إلى آخر على مر العقود. وفيما يلي أبرز المحطات في العلاقات بين الدولتين:

– 1948

الرئيس هاري ترومان يصبح أول زعيم عالمي يعترف بإسرائيل بعد إعلان قيامها.

– 1956

تصر إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور، الغاضبة من استيلاء إسرائيل على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة من مصر خلال العدوان الثلاثي الذي شنته مع فرنسا وبريطانيا، على الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط، وتهدد بتعليق المساعدات المالية الأمريكية الحيوية لإسرائيل إذا لم تفعل ذلك.

– 1967

تقف الولايات المتحدة خلف إسرائيل في حربها في يونيو/حزيران مع الدول العربية المحيطة بها، لكن العلاقات تتضرر بسبب هجوم إسرائيلي في المياه الدولية على سفينة التجسس الأمريكية ليبرتي، قُتل فيه 34 بحارا أمريكيا وجُرح 174 آخرون. وقد اعتذرت إسرائيل لاحقا عن الهجوم وقالت إنها كانت تظن أن السفينة ليبرتي تابعة لمصر.

– 1973

يهرع الرئيس ريتشارد نيكسون لمساعدة إسرائيل عبر جسر جوي من العتاد العسكري بعد أن شنت عليها مصر وسوريا، اللتان خسرتا أراضي في حرب عام 1967، حربا مفاجئة عام 1973.

– 1975

تهدد إدارة الرئيس جيرالد فورد بإعادة تقييم العلاقات الأمريكية مع إسرائيل ما لم توقع معاهدة “فك الاشتباك” مع مصر للانسحاب من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها عام 1967.

– 1979

الرئيس جيمي كارتر يستضيف مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، التي أبرمت خلال محادثات في كامب ديفيد. وانسحبت إسرائيل في النهاية من شبه جزيرة سيناء.

– 1981

الولايات المتحدة تندد بالقصف الإسرائيلي للمفاعل النووي العراقي أوزيراك.

– 1982

يبدي الرئيس رونالد ريغان، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، ما وصفه متحدث بأنه “حالة غضب” من الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت خلال الحرب في لبنان، ويضغط عليه لوقف إطلاق النار.

– 1990

وزير الخارجية جيمس بيكر يقول إن الولايات المتحدة تشعر بالضجر المتزايد من التلكؤ الإسرائيلي بشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، ويتلو رقم هاتف البيت الأبيض، ويحث الجانبين على “الاتصال بنا عندما يكونان جادين بشأن السلام”.

– 1991

يضغط الرئيس جورج بوش الأب على إسرائيل للبقاء خارج حرب الخليج الأولى، خوفا من أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على العراق إلى تفكك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

تحجب واشنطن ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار طلبتها إسرائيل لاستيعاب هجرة اليهود السوفيت؛ مما زاد الضغط على رئيس الوزراء إسحق شامير لحضور مؤتمر مدريد للسلام. ويتعلّل بوش بمصالح عملية السلام في تبرير التأجيل، ويقول إنه لن يمنح الضمانات ما لم تجمد إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي التي سيطرت عليها في حرب عام 1967.

– 1992

يوافق بوش على طلب إسرائيل تأمين ضمانات القروض بعدما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين تقليصا محدودا في بناء المستوطنات.

– 1993

في وجود الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يتصافح رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عند التوقيع على إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي للفلسطينيين.

– 1998

يستضيف كلينتون قمة بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واي ريفر بولاية ماريلاند. نتنياهو يوافق على تسليم المزيد من الأراضي المحتلة للفلسطينيين.

– 2003

يعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش “خريطة طريق” لخطة السلام بعد ثلاث سنوات من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، تحدد الخطوط العريضة لإنهاء العنف والعودة إلى محادثات إقامة الدولة الفلسطينية.

– 2004

بوش يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بأن “المراكز السكانية الإسرائيلية الرئيسية القائمة”، في إشارة غير مباشرة إلى جيوب المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تجعل من “غير الواقعي” توقع عودة إسرائيل إلى خطوط الهدنة التي رُسمت عام 1949.

– 2009

بوش يقول أمام الكنيست الإسرائيلي إن العلاقات العصية على الكسر بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي معاهدة، وترتكز على الارتباط المشترك بالكتاب المقدس.

– 2010

تشعر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالغضب من إسرائيل لإعلانها بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية حول القدس خلال زيارة نائبه جو بايدن. ووصفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذه الخطوة بأنها “مهينة”.

– 2011

يوبّخ نتنياهو أوباما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي علنا بأن “الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون مبنية على حدود 1967”.

– 2015

أوباما يقول إن المجتمع الدولي لا يعتقد أن إسرائيل جادة بشأن حل الدولتين.

– 2016

يسمح أوباما، في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، بتبني قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية، إذ امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) خلافا لتاريخها في حماية إسرائيل بالأمم المتحدة.

– 2017

في تراجع عن السياسة الأمريكية الممتدة منذ عقود، يعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتُفتتح فيها السفارة الأمريكية عام 2018.

– 2019

تعترف إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بتلك السيادة.

– 2023

* السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل “كل أشكال الدعم المناسبة” بعدما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في اليوم ذاته، ويحذر “أي طرف معاد لإسرائيل” من السعي لاستغلال الموقف.

* 12 ديسمبر/كانون الأول، بايدن يحذر إسرائيل من فقدان الدعم الدولي بسبب القصف “العشوائي” للمدنيين في حرب غزة.

– 2024

* الثامن من فبراير/شباط، بايدن يقول إنه يسعى إلى “وقف دائم للقتال”.

* 11 فبراير/شباط، يقول بايدن لنتنياهو إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن عملية عسكرية في رفح جنوب غزة دون خطة موثوق بها لضمان سلامة ما يقرب من مليون شخص لجؤوا إلى هناك.

* 27 فبراير/شباط، نتنياهو يصرح بأنه يقاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب مبكرا، ويقول إن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي في الولايات المتحدة.

* التاسع من مارس/آذار، يقول بايدن إن تهديد إسرائيل بغزو رفح سيكون “خطا أحمر” يضعه أمام نتنياهو، لكنه يتراجع بعد ذلك ويقول إنه لا يوجد خط أحمر و”لن أتخلى عن إسرائيل أبدا”. بايدن يقول إن رسالته إلى نتنياهو بشأن الضحايا المدنيين هي أنه “يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها” من خلال التصرف بطريقة “تتعارض مع ما تدافع عنه إسرائيل”.

* 12 مارس/آذار، نتنياهو يقول إن إسرائيل ستمضي قدما في حملتها العسكرية على رفح.

* 14 مارس/آذار، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ويصف نتنياهو بأنه عقبة في طريق السلام.

* 15 مارس/آذار، بايدن يقول إن عددا كبيرا من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه.