باسم نعيم للجزيرة مباشر: نفاوض من موقف قوة وهذه مطالبا لوقف إطلاق النار (فيديو)

أكد باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، أنهم قدموا مقترحهم الجديد بشأن وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ردا من الوسطاء قطر ومصر.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر “ننتظر ردا رسميا من الوسطاء على مقترحنا الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة”.

وأوضح أن الحركة “لن تقبل بأقل من وقف العدوان على غزة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وبين أن الحركة لا تخوض المفاوضات من موقف ضعف.

وفي المقابل، قال نعيم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مأزوم “ويسعى لإفشال التفاوض لأهداف شخصية”.

وعلق على تصريحات البيت الأبيض بخصوص على رد الحركة وقال إن تعليق واشنطن بأن مقترح حماس يقع ضمن حدود الصفقة يؤكد جدية الحركة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأبدى البيت الأبيض الجمعة “تفاؤلا حذرا” بإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد اقتراح جديد تقدمت به حماس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “نظهر تفاؤلا حذرا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”، لافتا إلى أن اقتراح حماس يندرج “ضمن حدود” ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.

وحذر القيادي في حماس نتنياهو “وحكومته المتطرفة من الإقدام على حماقة اجتياح رفح”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حماس عن تقديم مقترح جديد “يتضمن 3 مراحل يتخللها تبادل للأسرى وعودة النازحين لشمال غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء المرحلة الثانية”.

وشهدت الفترة الماضية جمودا في مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين.