القسام: إسرائيل تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسه الذي تذيقه لشعبنا (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تسجيلًا مصورًا حول معاناة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع جراء العدوان الذي تشنه تل أبيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشرت الكتائب التسجيل الذي جاء على هيئة رسم “كاريكاتوري” تحت عنوان “إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسه الذي تذيقه لشعبنا”، بالعنوانين الإنجليزي والعبري.

وأظهر التسجيل عمليات القصف الإسرائيلي للمباني والأحياء السكنية في قطاع غزة، فضلًا عن استهداف سيارات الإسعاف والفرق الطبية.

وجاء في المقطع مشاهد لطوابير آلاف الفلسطينيين للحصول على وجبة واحدة بشكل يومي، وسط مشاهد بكاء أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.