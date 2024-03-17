لأول مرة منذ نحو 4 أشهر.. توزيع مساعدات على أهالي شمال غزة (فيديو)

أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر، لحظة توزيع مساعدات على أهالي شمال قطاع غزة، بعد وصول السبت، 6 شاحنات إليهم عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع، وذلك لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر.

ووضعت المساعدات في مخازن تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيما كشفت الصور تجمعا كبيرا للأهالي أمام أحد المباني.

وستوزع المساعدات بشكل محدد على بلدات محافظة شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، وجباليا).

ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تصل بلدات شمال قطاع غزة أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى حدوث “مجاعة” في المناطق الشمالية، أودت بحياة أطفال ومسنين.

ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 فلسطينيًا، بما في ذلك رضع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال وسناء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.