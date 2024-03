إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق نار جنوبي الضفة واستشهاد المُنفذ

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إصابة فردين من قوات الأمن بإطلاق نار في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قبل إطلاق النار على المُنفذ.

وقال جيش الاحتلال في منشور عبر منصة إكس “ورد بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار في منطقة مفرق غوش عتصيون” في منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وأشار إلى أنه “جرى تحييد المُنفذ”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي “أصيب خلال الهجوم فردان من قوات الأمن، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

🚨 Footage reveals the moments a Palestinian opened fire on a group of IOF soldiers in “Gush Etzion,” #AlKhalil, leaving two soldiers injured, one of which is critically wounded. pic.twitter.com/fR46BO4PDp

— بسم الله (@SlaveOfAllah44) March 19, 2024