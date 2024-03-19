إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق نار جنوبي الضفة واستشهاد المُنفذ

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إصابة فردين من قوات الأمن بإطلاق نار في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قبل إطلاق النار على المُنفذ.

وقال جيش الاحتلال في منشور عبر منصة إكس “ورد بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار في منطقة مفرق غوش عتصيون” في منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وأشار إلى أنه “جرى تحييد المُنفذ”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي “أصيب خلال الهجوم فردان من قوات الأمن، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

🚨 Footage reveals the moments a Palestinian opened fire on a group of IOF soldiers in “Gush Etzion,” #AlKhalil, leaving two soldiers injured, one of which is critically wounded. pic.twitter.com/fR46BO4PDp — بسم الله (@SlaveOfAllah44) March 19, 2024

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخص برصاصة في الصدر في عملية إطلاق النار، وأشار إلى نقله إلى أحد مستشفيات القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مُنفذ العملية هو زياد خامران (30 عامًا) من جنين.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترًا ملحوظًا، جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الجاري.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.