جيش الاحتلال يغتال المسؤول عن تأمين المساعدات إلى شمال غزة مع عائلته (فيديو)

أفادت تقارير فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية منزل المقدم رائد البنا، الذي يشغل مدير مباحث شمال غزة، والمسؤول عن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة جباليا ومخيمها شمالي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر المحلية بأن القصف أسفر عن استشهاد البنا وزوجته وأبنائه.

وأظهرت مشاهد مصورة خاصة بالجزيرة آثار الغارة الجوية على منزل عائلة البنا، حيث تسبب في تدمير المنزل بشكل كامل إضافة إلى وجود أضرار بالغة في المنازل المجاورة.

خاص – #الجزيرة | منزل مدير جهاز المباحث في شمال #غزة رائد البنا، المسؤول عن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى #جباليا ومخيمها، والذي استشهد مع عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم الليلة الماضية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/vpkxjkPikK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 19, 2024

والاثنين، أعلنت إسرائيل اغتيال فايق المبحوح، الذي شغل منصب منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمالي قطاع غزة، خلال اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي.