قيادي في حماس: من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات ونؤكد هذه الثوابت (فيديو)

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، إن “المفاوضات غير المباشرة استُؤنفت اليوم لكن من المبكر الحديث عن التوصل لنتائج”.

وأكد في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر أن الحركة “لن تسلم الأسرى لديها مجانا”.

وقال إن وفدا إسرائيليا وصل إلى الدوحة للقاء مسؤولين قطريين ومصريين “ومن المبكر إعطاء أي نتائج الآن، ولا ندري ما الذي تسفر عنه في الأيام المقبلة”.

وأكد ثوابت الحركة فيما يخص الاتفاق، وقال إن ذلك لن يتم إلا بتوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال، مشيرا إلى ضرورة إتمام صفقة عادلة للشعب الفلسطيني.

اغتيال المبحوح

وعلق نزال على اغتيال العميد في الشرطة الفلسطينية فائق المبحوح، وقال إنه كان مدير العمليات في وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية “وبالتالي هو ليس من قيادات القسام كما يدعي الاحتلال”.

وأضاف أن الشهيد “كان يمارس عملا مدنيا، ومؤخرا أشرف على عملية ضبط المساعدات التي دخلت شمال غزة، ومنع الفوضى، بالتنسيق مع العشائر الفلسطينية”.

وقال إن دوره الأخير في تنظيم دخول المساعدات وتوزيعها أغاظ الاحتلال “فالاحتلال يريد نشر الفوضى ولا يريد أن تتم بصورة منظمة ومنهجية”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال سمحت بدخول الشاحنات، وأرادت إيصال رسالة بأن “الفلسطينيين غير قادرين على ضبط الأمن وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، لكن المبحوح ورفاقه أبطلوا حجج الاحتلال للامتناع عن إرسال المساعدات إلى الشمال”.

وتابع “المعروف أن الشرطة المدنية وفق القانون الدولي لها الحماية الكاملة في ممارسة مهامها الشرطية، ولا تعد شرطة عسكرية ولا يتم التعامل معها كذلك”.

وأوضح أن الاحتلال اقتحم قبل بضعة أشهر مستشفى الشفاء ولم يقدم دليلا على وجود قوات عسكرية للمقاومة هناك “واليوم يعود للمرة الأخرى، ويبرر قتل العميد المبحوح على خلفية دوره الفعال في الإشراف على إدخال المساعدات دون حدوث أي فوضى”.

والاثنين، اعتبرت حركة حماس في بيان، أن اغتيال إسرائيل فايق المبحوح منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، يهدف “لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع”.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة قطاع غزة، إنه “باغتيال الشهيد العميد فايق المبحوح يحاول العدوّ واهمًا ضرب أركان الجبهة الداخلية، بعدما أثبت شعبنا تعاونا عاليًا مع أجهزة الأمن الحكومية في تأمين دخول شاحنات المساعدات لمنطقة شمال غزة”.