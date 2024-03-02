“حاسة حالي بدي أموت”.. طفلة غزية تعاني ظروفا نفسية صعبة بسبب الحرب (فيديو)

دينا، واحدة من مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، تعاني اضطرابات نفسية صعبة وحادة بسبب القصف المكثف منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تقول الطفلة دينا للجزيرة مباشر “حاسة حالي بدي أموت”، مشيرة إلى إحساسها باقتراب أجلها من شدة الضغط النفسي، كما أنها لا تستطيع النوم إلا باستخدام الأدوية، قبل أن تحضنها والدتها بقوة حتى لا تخاف.

وتقول أم الطفلة إن ابنتها تعاني وضعًا صعبًا للغاية، إذ يتهيأ لها أن أخاها أو أمها أو أحد أفراد عائلتها قد استشهد كلما غاب عن ناظريها.

وتضيف الأم أنهم يضطرون للذهاب إلى المستشفى كل ليلة لإعطائها حقنة مهدئة، كما أن الطفلة الصغيرة لا تنام إلا باستخدام عقاقير منومة.

وتطرح الأم تساؤلات “إلى متى سيبقى حال ابنتي على ما هو عليه في ظل هذه الحرب الطاحنة؟! وهل تنتظر إلى أن يدمر دماغها؟”.

كما تتعجب الأم ممن يقول لها أن تذهب بابنتها للإقامة في مكان آمن، وتتساءل “هل من مكان آمن في غزة؟!”

ويعاني الأطفال في قطاع غزة وضعًا وُصف بالمأساوي، ولا سيما مع دخول العدوان يومه الـ148 دون توقف للقصف الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير البنى التحتية، ودخول القطاع في أزمة غذاء ودواء ارتقت لتوصف بالمجاعة، وخاصة في شمالي القطاع المحاصر.