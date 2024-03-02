فلسطينية تبني أفرانا من الطين إهداء لأرواح الشهداء في غزة (فيديو)

“سميته فرن الصمود، على روح الشهدا عملته، على روح ابني وأخوي وكل الشهدا”. بهذه الكلمات عبّرت الفلسطينية أم أيمن أبو عمشة عما تصنعه بيديها لأجل أهلها وجيرانها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

أم أيمن، السيدة التي يلقبها جيرانها بسيدة البذل والعطاء قالت للجزيرة مباشر: “كل رغيف بنزل بالفرن، بنزل عليه دم شهيد وبجيبوه بدم الشهيد، وكل ولاد فلسطين ولادي”.

وأضافت: “قصفوا البيت علينا، هجرونا وجوعونا وعطشونا، هذا ثالث فرن أعمله علشان نخبز، فش لا طحين ولا أكل ولا شرب، أكلنا أكل الحيوانات، حياتنا صعبة ومأساوية ومفيش النا إلا الله ينجدنا”.

ورغم الفقر والجوع، تتقاسم أم أيمن اللقمة مع جيرانها النازحين، وتقول: “بخبز للمدارس وكله لله، اللي عنده طحين يجي يخبز”.

وحكت أم أيمن: “ضربونا بكل أنواع الأسلحة، وصامدين إن شاء الله، إسرائيل حكمت علينا بالإعدام لا خلت لنا دور ولا ولاد، بنترجى ربنا ينصرنا عليهم”.

وأكدت أم الشهيد التي تحظى باحترام كل جيرانها، على الصمود في وجه التهجير: “ما يقدروا يهجرونا، ولو بدنا نموت، بنضل في بيوتنا وأراضينا، حتى لو بنبني الدار طوبة طوبة”.