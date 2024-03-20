جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصويت برلمان كندا لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة، مع تصويت البرلمان الكندي لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية.

وعبر متابعون عن ترحيبهم بالقرار الذي قد يزيد الضغط على إسرائيل، ويصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات العدوان على حد قولهم.

وأكد آخرون أن غزة تحتاج اليوم لموقف عربي إسلامي موحد لكسر الحصار المفروض عليها وإدخال المساعدات.

واعتبر البعض أن هذا التحول الدولي الملاحظ على مستوى الحكومات سببه الرئيس استمرار المظاهرات والاحتجاجات التي بدأت عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال متفاعلون إن البرلمان الكندي تقدم خطوة على الطريق الصحيح، كما أن الحكومات الغربية تستجيب لضغط الشارع المتمثل في المظاهرات الداعمة للقطاع.