شاهد: سرايا القدس تنشر لقطات من داخل الأنفاق لقوات من نخبتها شمالي غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، تسجيلًا مصورًا يظهر مشاهد من داخل “العقد القتالية” لنخبتها في لواء شمال غزة خلال شهر رمضان.

ويُظهر التسجيل المقاتلين وهم يسيرون في نفق، ويحملون أسلحة ويلبسون أدرعة مضادة للرصاص.

وقال أحد المقاتلين في التسجيل “اليوم يهل علينا رمضان، ضمن عملية طوفان الأقصى، من باطن الأرض في الأنفاق القتالية”.

وأرسل تحياته إلى “محور المقاومة، يمن العروبة، وأهلنا في لبنان، وكتيبة جنين، وكتائب الضفة الباسلة”.

وفي نهاية التسجيل يظهر أحد المقاتلين وهو يحاول إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار.

استهداف جنود شرق المحافظة الوسطى

وفي الأثناء، نشرت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لاستهداف “تجمع جنود وآليات العدو” بالصواريخ شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وقالت الألوية إن العملية تمت بصاروخين من طراز 107 ملميترات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.