شاهد: كتائب القسام تدمر دبابات إسرائيلية متوغلة في محيط مستشفى الشفاء

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الخميس، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات إسرائيلية متوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأظهرت الصور تفجير 3 دبابات واشتعال النيران فيها، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل أو جزئي.

ولليوم الرابع يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

والأربعاء، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن الهجوم على المجمع يهدف إلى “الضغط” على “حماس” خلال المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.