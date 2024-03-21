واشنطن.. الكونغرس يمدد تجميد تمويل الأونروا حتى مارس 2025

توصل البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إلى اتفاق يمدّد تجميد تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025.

ونقل موقع يو إس نيوز الأمريكي، أمس الأربعاء، عن مصدرين مطلعين، أن زعماء الكونغرس والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى، يتضمن استمرار تجميد التمويل الأمريكي للأونروا حتى مارس 2025.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، في يناير/كانون الثاني الماضي وقفا مؤقتا لتمويل الأونروا، عقب اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بدعم هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المصدران، إنه بحسب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض سيتم تجميد التمويل مدة عام.

وأوضحا أن التفاصيل بشأن الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع، دون تحديد موعد النشر.

​​​​​​​وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث تقدم لها ما بين 300 و400 مليون دولار سنويا.

ومنذ 26 يناير علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. وقد أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض هذه الدول راجعت في مارس/آذار الجاري قراراتها إزاء الأونروا، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة، وأعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 مليون دولار.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.