إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين جراء إلقاء قنبلة على حافلة في الضفة الغربية

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح، الخميس، جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ 3 مستوطنين إسرائيليين، أصيبوا بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة “غوش عتصيون”.

وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش يلاحق المنفّذ الذي لم تعلن عن هُويته ولم تقدم معلومات عن مدى خطورة الإصابات التي تحدثت عنها.

ومنذ بَدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

ووَفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن المستوطنين نفّذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، استشهد على إثرها 22 فلسطينيا بينهم 10 أشخاض بعد السابع من أكتوبر، وهُجِّر 25 تجمعا بدويا، بينها 22 تجمعا بعد 7 أكتوبر.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتعدّ الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وَفق مبدأ حل الدولتين.