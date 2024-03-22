اتفاق بين 4 دول أوروبية على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، إن بلاده اتفقت مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأدلى سانشيز بالتصريحات في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وبالنسبة لإسبانيا، توقع سانشيز أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر 4 سنوات، وقد بدأت العام الماضي.

وقال سانشيز للصحفيين إنه توصل إلى الاتفاق مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا في اجتماع صباح الجمعة على هامش قمة المجلس الأوروبي.

وجاء في بيان مشترك أصدرته أيرلندا عقب الاجتماع “نتفق على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبًا إلى جنب، في سلام وأمن”.

واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.