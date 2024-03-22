جيش الاحتلال يعلن إصابة 11 جنديا في غزة خلال 24 ساعة

أُصيب 11 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات في صفوفه إلى 3109 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار الجيش في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن هذه الإصابات تضمنت 485 إصابة “خطرة”، و823 إصابة “متوسطة”، وألفًا و801 إصابة “طفيفة”.

وذكر الجيش، أن الإصابات شملت ألفًا و497 إصابة بالمعارك البرية في غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة متواصلة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.