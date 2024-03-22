في عيد الأم.. الجزيرة مباشر تجمع هاتفيا بين مسنّة في رفح وأبنائها في غزة (فيديو)

تمكنت المسنة الفلسطينية نهى النخالة من التواصل مع أسرتها في غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر بعد الانقطاع عنهم منذ نزوحها إلى رفح.

وتمكن أبناء الأم نهى من رؤية والدتهم على شاشة الجزيرة مباشر، ومن ثم اتصلوا بها هاتفيا وهنّأها ابنها أمجد وأفراد عائلته بعيد الأم على الهواء مباشرة.

وقالت الحاجة نهى النخالة إن الأمهات يعشن ظروفا صعبة بسبب الحرب، وإنهم يفتقدن هذه السنة الاحتفال بعيد الأم والهدايا التي كنّ يحصلن عليها في هذه المناسبة.

وأكدت أن أبناءها كانوا يحتفلون معها سنويا في عيد الأم ويجلبون لها الهدايا ولكن حالت الحرب بينها وبين أبنائها هذه السنة.