مسلمون ومسيحيون ويهود يؤدون صلاة في توقيت متزامن داخل كنيسة دعما لغزة (فيديو)

أدى مسلمون ومسيحيون ويهود صلاة في توقيت متزامن وبغرفة واحدة داخل كنيسة في ولاية نيويورك الأمريكية دعمًا لغزة.

وفي الفعالية التي أقيمت، الجمعة، تحت عنوان “إفطار من أجل إيقاف النار”، طالب الحاضرون في كنيسة “لوكا آمي” في نيويورك بإيقاف الحرب على غزة بشكل دائم.

وكانت الفعالية مع حلول المغرب، على وقت إفطار المسلمين الصائمين في شهر رمضان.

وتقام فعاليات بشكل مستمر في الولايات المتحدة وأوروبا تطالب بإيقاف الحرب المدمرة على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.

.@GreenTheRev closed out NYC’s #Iftar4Ceasefire #BreakFast4Ceasefire by leading us in song. pic.twitter.com/H4nlgVvRY7

— Jews for Racial & Economic Justice (@JFREJNYC) March 22, 2024