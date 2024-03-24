مسلمون ومسيحيون ويهود يؤدون صلاة في توقيت متزامن داخل كنيسة دعما لغزة (فيديو)

أدى مسلمون ومسيحيون ويهود صلاة في توقيت متزامن وبغرفة واحدة داخل كنيسة في ولاية نيويورك الأمريكية دعمًا لغزة.

وفي الفعالية التي أقيمت، الجمعة، تحت عنوان “إفطار من أجل إيقاف النار”، طالب الحاضرون في كنيسة “لوكا آمي” في نيويورك بإيقاف الحرب على غزة بشكل دائم.

وكانت الفعالية مع حلول المغرب، على وقت إفطار المسلمين الصائمين في شهر رمضان.

#نيويورك.. مسلمون ومسيحيون ويهود يؤدون صلاة في توقيت متزامن وبغرفة واحدة داخل كنيسة دعمًا لـ #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/iY3WadBlxi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2024

وتقام فعاليات بشكل مستمر في الولايات المتحدة وأوروبا تطالب بإيقاف الحرب المدمرة على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.

وترفض إسرائيل إيقاف الحرب وتشدد على أنها ستقتحم مدينة رفح التي يقيم فيها أكثر من مليون شخص بين نازح ومقيم.