7 شهداء و20 جريحا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الكردي شرقي رفح (فيديو)

استشهد 7 أشخاص وأصيب 20 آخرين، مساء الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة الكردي بحي الجنينة في شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع “فيديو” وصول الجزيرة مباشر لحظة انتشال أشلاء وجثث الشهداء جراء الغارة التي استهدفتهم بعد تناول وجبة الإفطار.

استهداف منتظري المساعدات مجددًا

كما كررت قوات الاحتلال استهدافها فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد 19 فلسطينيًا وإصابة 23 آخرين في قصف إسرائيلي لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت أيضًا.

والثلاثاء الماضي، استشهد 23 فلسطينيًا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند دوار الكويت.

وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، فيما يعرف بـ”مجزرة الطحين”، ما خلّف 118 شهيدًا و760 جريحًا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.