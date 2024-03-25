غوتيريش يعلن صيامه في رمضان خلال زيارته مصر والأردن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه صام خلال زيارته الحالية إلى عدد من دول المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تعبيرًا عن “احترام لمعتقدات الشعوب المسلمة التي أزورها”.

وفي منشور في حسابه عبر “إكس” قال غوتيريش: “صيامي خلال رحلتي التضامنية في شهر رمضان هو احترام لمعتقدات الشعوب المسلمة التي أزورها الآن، لكنّ قلبي منفطر لأن الكثير من الفلسطينيين في غزة غير قادرين على تناول إفطار مناسب”.

صيامي خلال رحلتي التضامنية في شهر رمضان هو احترام لمعتقدات الشعوب المسلمة التي أزورها الآن، لكنّ قلبي منفطر لأن الكثير من الفلسطينيين في غزة غير قادرين على تناول إفطار مناسب. https://t.co/FwlNyQaDuK — António Guterres (@antonioguterres) March 24, 2024

ويزور غوتيريش مصر والأردن في إطار جولة سنوية في شهر رمضان تشمل زيارات لدول إسلامية، وخلال زيارة، السبت، لمنطقة الحدود المصرية مع غزة وصف تراكم المساعدات المخصصة للقطاع الفلسطيني بأنه “إهانة أخلاقية”.

ودعا إلى وضع حدّ لـ”كابوس لا ينتهي” يعيشه الغزّيون، وحثّ في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إسرائيل على “إزالة ما تبقى من عقبات” أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال “هذه المعاناة يجب أن تنتهي”، داعيًا إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”، والإفراج الفوري عن “جميع الرهائن”.