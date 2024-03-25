فلسطين

مظاهرة بمحيط سفارة إسرائيل في عمّان (فيديو)

محيط السفارة الإسرائيلية في عمان (رويترز)
25/3/2024-|آخر تحديث: 25/3/202409:47 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

 أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المتظاهرين الأردنيين الذين ساروا نحو السفارة الإسرائيلية في عمان، مساء الأحد، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وكانت السلطات قد نشرت في وقت سابق قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي بالعاصمة وكانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.

وقال شهود إن عددا من المتظاهرين تعرضوا للضرب واعتُقل عدد آخر في أثناء محاولتهم اجتياز الطوق الأمني المشدد حول السفارة.

ولم تذكر الشرطة الأردنية أي أنباء عن اعتقال متظاهرين، بينما ذكرت قناة “المملكة” التلفزيونية أن المسيرة “لم تشهد مناوشات وأنها سلمية، ورجال الأمن العام قاموا بإجراءاتهم التنظيمية”، على حد وصفها.

ودائما ما كانت السفارة الإسرائيلية في عمان نقطة اشتعال للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات الاضطرابات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات