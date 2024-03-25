مظاهرة بمحيط سفارة إسرائيل في عمّان (فيديو)

أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المتظاهرين الأردنيين الذين ساروا نحو السفارة الإسرائيلية في عمان، مساء الأحد، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وكانت السلطات قد نشرت في وقت سابق قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي بالعاصمة والذين كانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.

بينما يرتكب العدو أفظع جرائمه على مدار 170 يوم يقوم بعض صناع القرار بإعطاء مثل هذه الأوامر التي تخالف القانون والدستور وتشوه صورة الأردن! التاريخ لن يرحمكم. pic.twitter.com/6Z5uAByyqh — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) March 24, 2024

وقال شهود إن عددا من المتظاهرين تعرضوا للضرب واعتُقل عدد آخر في أثناء محاولتهم اجتياز الطوق الأمني المشدد حول السفارة.

ولم تذكر الشرطة الأردنية أي أنباء عن اعتقال متظاهرين، بينما ذكرت قناة “المملكة” التلفزيونية أن المسيرة “لم تشهد مناوشات وأنها سلمية، ورجال الأمن العام قاموا بإجراءاتهم التنظيمية”، على حد وصفها.

ودائما ما كانت السفارة الإسرائيلية في عمان نقطة اشتعال للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات الاضطرابات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية.