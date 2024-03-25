نتنياهو: سنقضي على السنوار كما قضينا على هامان (فيديو)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، إن جيش بلاده سيدخل رفح، ويحقق ما أسماه “النصر المطلق”.

وأوضح في كلمة له من قاعدة عسكرية للشرطة العسكرية: “حماس ارتكبت في 7 أكتوبر ما أسماه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشر المطلق”.

وتابع ‏”لا يمكن الانتصار على الشر المطلق عندما نتركه كما هو في رفح، سندخل إلى رفح وسنحقق النصر الحاسم وسنقضي على السنوار، كما قضينا على هامان”.

وهامان الفارسي الذي ذكره نتنياهو هو وزير في بلاط الملك الفارسي “أحشويروش / خشايارشا” وفقا لمصادر عبرية، وقد حاول إقناع الملك بقتل اليهود في القرن الخامس قبل الميلاد.

ومؤخرًا صعّدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة من لهجتها تجاه إسرائيل، فيما يتعلق باقتحام رفح.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأحد، إنها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل إذا ما مضت قدمًا في العملية البرية المتوقعة في مدينة رفح.

وأضافت هاريس، في مقابلة مع شبكة “إي بي سي” الأمريكية: “كنا واضحين في محادثات متعددة مع إسرائيل وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا”.