وزارة الدفاع التركية تنفي وجود أنشطة عسكرية لها مع إسرائيل

نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي أنشطة لها مع إسرائيل، بما في ذلك التدريبات العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل أعمال العنف التي تستهدف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين بشكل عشوائي في قطاع غزة.

وأضافت أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب فلسطين، ولا يمكن لها أن تقوم أو تشارك في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين.

وتابعت “في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريبات العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية”.