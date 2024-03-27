أول تعليق رسمي من حماس بعد إعلان الاحتلال اغتيال مروان عيسى

علّق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مروان عيسى، الرجل الثاني في كتائب القسام.

وقال الرشق في بيان الثلاثاء “لا ثقة برواية إسرائيل عن اغتيال مروان عيسى، والقول الفصل ينتظر إعلان قيادة القسام”.

وأضاف أن توقيت إعلان إسرائيل اغتيال عيسى يأتي “للتغطية على أزمات نتنياهو وفشل جيشه في تحقيق أهدافه”.

بدوره، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان إنهم لم يحصلوا على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد “القائد مروان عيسى”.

وأكد في مقابلة مع الجزيرة مباشر الثلاثاء “اغتيال قيادات المقاومة لا يضعفنا، وإعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة”.

تعرف إلى مـ ـروان عيـسى.. رجل الظـل والقائد الثاني في كـ ـتـ ـائـب الـ ـقـ ـسـ ـام#الجزيرة_مباشرhttps://t.co/zsw3WINHqB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2024

إعلان إسرائيل اغتيال مروان عيسى

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال مروان عيسى.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري “هذا المساء وبعدما فحصنا كل المعلومات الاستخبارية، يمكننا التأكيد وفق استخبارات الشاباك وأمان القضاء على مروان عيسى في غارة نفذناها قبل نحو أسبوعين”.

وأضاف “إلى جانب مروان عيسى، قُتل في الهجوم غازي أبو طماعة”.

وتابع “مروان عيسى هو رقم 3 في حماس ونائب (القائد العام لكتائب القسام) محمد الضيف، وهو أحد المخططين لمذبحة السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى هجوم حماس خلال عملية طوفان الأقصى على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

ومضى هاغاري “أما غازي أبو طماعة فهو المسؤول عن التسليح في حماس والقائد السابق لمخيمات الوسط بالحركة”.