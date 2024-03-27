غزة.. مقتل رقيب في جيش الاحتلال والحصيلة ترتفع لنحو 600

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل رقيب في صفوفه إثر اشتباك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 597.

وقال الجيش، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن “الرقيب في الكتيبة 435 لواء غفعاتي نسيم كحلون (21 عامًا) من مدينة الخضيرة (شمال) قُتل في اشتباك جنوبي قطاع غزة”.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أي ملابسات حول مقتل الرقيب، ولا تفاصيل الاشتباك.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش إصابة 22 عسكريًا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش منذ بداية الحرب إلى 597 ضابطًا وجنديًا، من بينهم 253 سقطوا منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.