ليندسي غراهام: إسرائيل لم تستخدم سلاح التجويع في غزة ويجب تدمير حماس بالكامل (فيديو)

دافع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن إسرائيل، معتبرا أن الاتهامات الموجهة لها باستخدام سلاح التجويع في غزة “لا أساس لها”.

وزعم في تصريحات، الأربعاء، أن “إسرائيل اتخذت خطوات كبيرة لتقليل الضحايا في صفوف المدنيين في غزة”.

ورفض غراهام أي وقف لإطلاق النار في غزة ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وعلق على الاقتحام البري الذي تهدد به إسرائيل لرفح، وقال إنه تم إطلاعه على “خطة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح”.

وأضاف أن إسرائيل لديها خطة لإنشاء ممر إنساني لنقل المدنيين من رفح قبل إطلاق عمليتها العسكرية هناك.

وزعم أن جيش الاحتلال اتخذ خطوات كبيرة لتقليل الضحايا في صفوف المدنيين في غزة.

هجوم على حماس والسلطة والأونروا

وهاجم غراهام حركة حماس، وقال إن “الرد على السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) هو التدمير الكامل لكتائب حماس مع تقليل الضحايا المدنيين”.

وأضاف أن “من حق إسرائيل تدمير حماس ونحن ندعمهم في ذلك”، معتبر أن “لا يمكن الحديث عن اليوم التالي في غزة قبل القضاء على حماس بالكامل”.

كما انتقد غراهام السلطة الفلسطينية وقال إنها “ليست شريكا شرعيا لإسرائيل”.

وهاجم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وقال إنها “انتهت بالنسبة لهم (الولايات المتحدة)”.

واعتبر أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يكون “بديلا جيدا” عن الأونروا.

ولم يرفض غراهام أو يندد بأي احتلال إسرائيلي دائم في غزة أو استمرار الاستيطان في الضفة، مكتفيا بقوله إن ذلك “لن يحظى بأي قبول”.