استشهاد 9 في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف قاعدة “ميرون” (فيديو)

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد 9 أشخاص على الأقل، الأربعاء، فيما أصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف بلدتين جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء المدنيين إلى 57 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوكالة إن “6 لبنانيين على الأقل استشهدوا وأصيب عدد آخر، جراء غارة اسرائيلية استهدفت بلدة طير حرفا في قضاء صور (جنوب)”.

وأضافت الوكالة أن “غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مقهى في بلدة الناقورة (جنوب)، ما أدى إلى استشهاد 3 لبنانيين ووقوع عدد آخر من الجرحى”.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ طائراته الحربية غارات على منطقتي الناقورة وطير حرفا.

وادعى في بيان أن الغارات استهدفت “خلية لحزب الله في مبنى عسكري بمنطقة طير حرفا، وخلية أخرى لحزب الله في قرية الناقورة”.

وأعلن حزب الله وحركة أمل استشهاد 4 من أفرادهما في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

ويأتي القصف الإسرائيلي على الناقورة وطير حرفا بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية اللبنانية أن بيروت قدمت لمجلس الأمن 22 شكوى ضد إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، بسبب “اعتداءاتها” المستمرة على البلاد.

ضرب قاعدة ميرون العسكرية

وفي الأثناء، نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهداف قاعدة “ميرون” للمراقبة الجوية التابعة لجيش الاحتلال شمال إسرائيل.

كما قال إنه تصدى لمسيرة إسرائيلية في أجواء بلدتي رب ثلاثين والعديسة مما أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود.

وفي وقت مبكر الأربعاء، قال الحزب إنه أطلق عشرات الصواريخ على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل، ردا على ضربات إسرائيلية أدت إلى سقوط شهداء في بلدة الهبارية في جنوب لبنان الثلاثاء.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن هجوما صاروخيا الأربعاء أدى إلى مقتل عامل بأحد المصانع في كريات شمونة بعد دوي صفارات الإنذار.

وقال مسعفون من خدمة إسعاف (نجمة داود الحمراء) إنه تم انتشال الرجل من بين حطام المصنع مصابا بجروح بالغة ثم أُعلنت وفاته في المكان.