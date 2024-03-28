جمهور الجزيرة مباشر يعلق على دعوة مقررة أممية لحظر تصدير السلاح لإسرائيل (فيديو)

رحب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر بدعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين دول العالم كلها إلى الاستجابة لهذه الدعوة ووقف تصدير السلاح لدولة الاحتلال.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن هذه الدعوة وقرار مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة في رمضان، والتضامن الشعبي العالمي الواسع يؤكد عدالة القضية الفلسطينية، ويفضح جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافوا أن الحرب الحالية كشفت جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل وصححت المفاهيم المغلوطة التي سعت لتصديرها خلال العقود الماضية حول طبيعة الصراع في الشرق الأوسط وأثبتت زيف الصورة التي حاولت دولة الاحتلال أن ترسمها لنفسها في الغرب.

وقال مشاركون إنه بالرغم من هذه الدعوات وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية إلا أن إسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط ولا تحترم المؤسسات الدولية، مرجعين ذلك إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، والفيتو الأمريكي المرفوع دائما في وجه أي محاسبة لإسرائيل.