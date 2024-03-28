فلسطين

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في كتائب القسام

المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري
المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري (الفرنسية)
28/3/2024-|آخر تحديث: 28/3/202411:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اغتيال رائد ثابت، رئيس هيئة الإمداد والأفراد في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ونشر الجيش “بطاقة تعريفية” للقيادي رائد ثابت، وقال إنه من بين القيادات العشرة الأوائل في كتائب القسام.

وقال إنه وثق تدمير نفق ممتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ناشرًا “فيديو” للعملية.

ولم يصدر أي بيان لحركة “حماس” يؤكد الإعلان الإسرائيلي، أو ينفيه.

المصدر : الجزيرة مباشر