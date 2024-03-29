جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على مشاهد إعدام الاحتلال لمدنيين في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع صور الجزيرة التي وثقت إعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين حاولوا العودة لشمال غزة.

وقال متابع إن الاحتلال “يتكبد خسائر فادحة وهو ما يدفعه لارتكاب المجازر والانتقام من المدنيين العزل وإعدامهم دون أي ذنب، وسيواصل في إجرامه وانتهاكه كلما تكبد المزيد من الخسائر”.

ورأى متفاعل أنه “لا غرابة في أن يقتل الاحتلال اليوم الأبرياء من الفلسطينيين وينكل بهم لأنهم يجدون متعة في ذلك على ما يبدو”، كما حمّل آخر المسؤولية الكاملة لمحكمة العدل الدولية حيث قال: “لو تعرضت إسرائيل لمثل هذه الحرب لأصدرت المحكمة القرارات لصالحهم”.

وتساءل آخر: “ماذا يمكن أن نقول بعد كل ما قيل، وبعد كل الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في حق أهالي غزة دون رحمة؟”.

واعتبر البعض أن “الفيديو” دليل واضح أمام محكمة العدل الدولية، ويجب إضافته إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال سابقًا من قتل للمدنيين واستهداف للصحفيين.