ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقعين عسكريين في غلاف غزة (فيديو)

قالت ألوية الناصر صلاح الدين إنها قصفت موقعي “كيسوفيم” و”رعيم” العسكريين وتحشدات عسكرية إسرائيلية شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة بعدد من الرشقات الصاروخية.

وأظهر التسجيل عناصر المقاومة وهم يحضرون الصواريخ ويطلقونها في الهواء، قبل أن يكبروا “الله أكبر”.

كما ظهرت في المشاهد صواريخ عدة تنطلق من أماكن تبدو زراعية.

وتنشر المقاومة الفلسطينية بشكل دوري صورًا وتسجيلات توثق فيها عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.