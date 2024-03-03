كتائب شهداء الأقصى تقنص جنديا إسرائيليا في حي الزيتون (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، مشاهد لقنص أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التقدم في محور جنوب الزيتون ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وأظهرت الصور لحظة رصد الكتائب لحركات الجنود، قبل أن تقنص أحدهم.

وتنشر فصائل المقاومة صورًا توثق عملياتها العسكرية تجاه جيش الاحتلال بصورة دورية.

وتخوض المقاومة قتالًا ضاريًا في مناطق عدة من قطاع غزة، وأوقعت أمس السبت عناصر من الجيش الإسرائيلي في كمين أدى إلى مقتل 3 وإصابة 14 منهم 5 في حالة خطرة.