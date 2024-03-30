الشرطة الألمانية تتعامل بعنف مع متظاهرين داعمين لفلسطين (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل، السبت، تسجيلات تُظهر قمع الشرطة الألمانية متظاهرين داعمين لفلسطين.

وأظهر تسجيل متداول إحاطة ضباط من الشرطة الألمانية بامرأة ترتدي زيا إسلاميا، ويسقطونها على الأرض وهي تصرخ.

وتكرر المشهد مع امرأة أخرى كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية، في حين اعتدت الشرطة على أحد المتظاهرين وجرّته على الأرض.

German police violently assault and arrest numerous Jewish, Muslim, and Christian protesters demonstrating against #GazaGenocide pic.twitter.com/GiGprbYHfp — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 30, 2024

وهتف المتظاهرون خلال وقفتهم “الحرية لفلسطين”، وطالبوا بوقف الحرب على قطاع غزة.

عشية يوم الأرض.. اعتصام في محطة القطارات الرئيسية في برلين احتجاجًا على حرب الإبـ ــادة المستمرة في غزة والشرطة الألمانية تعتقل عددًا منهم#الجزيرة_مباشر | #ألمانيا pic.twitter.com/IltQkBAJGI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2024

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن المظاهرة كانت غير مرخصة، ومنعت الركاب من الصعود إلى القطار، واعتقلت بعض المتظاهرين بسبب ترديدهم “شعارات إجرامية”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا للبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.