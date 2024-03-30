فلسطين

الشرطة الألمانية تتعامل بعنف مع متظاهرين داعمين لفلسطين (فيديو)

مظاهرة في ألمانيا تطالب بوقف الحرب على غزة (رويترز)
30/3/2024-|آخر تحديث: 30/3/202410:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل، السبت، تسجيلات تُظهر قمع الشرطة الألمانية متظاهرين داعمين لفلسطين.

وأظهر تسجيل متداول إحاطة ضباط من الشرطة الألمانية بامرأة ترتدي زيا إسلاميا، ويسقطونها على الأرض وهي تصرخ.

وتكرر المشهد مع امرأة أخرى كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية، في حين اعتدت الشرطة على أحد المتظاهرين وجرّته على الأرض.

وهتف المتظاهرون خلال وقفتهم “الحرية لفلسطين”، وطالبوا بوقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن المظاهرة كانت غير مرخصة، ومنعت الركاب من الصعود إلى القطار، واعتقلت بعض المتظاهرين بسبب ترديدهم “شعارات إجرامية”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا للبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات