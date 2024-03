الشرطة الألمانية تتعامل بعنف مع متظاهرين داعمين لفلسطين (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل، السبت، تسجيلات تُظهر قمع الشرطة الألمانية متظاهرين داعمين لفلسطين.

وأظهر تسجيل متداول إحاطة ضباط من الشرطة الألمانية بامرأة ترتدي زيا إسلاميا، ويسقطونها على الأرض وهي تصرخ.

وتكرر المشهد مع امرأة أخرى كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية، في حين اعتدت الشرطة على أحد المتظاهرين وجرّته على الأرض.

German police violently assault and arrest numerous Jewish, Muslim, and Christian protesters demonstrating against #GazaGenocide pic.twitter.com/GiGprbYHfp

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 30, 2024